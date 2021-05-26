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Haberler Spor Milliler, Belarus yolcusu

Milliler, yolcusu

Milliler, Belarus yolcusu

26.5.2021

CEV Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi. Milli takım oyuncuları ve teknik ekibi, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlk olarak CEV Avrupa Altın Ligi'nde yer alacak ay-yıldızlılar, bugün Belarus'a hareket edecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle fanus sisteminde oynanacak grup maçlarının ilk ayağı 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci ayağı ise 4-6 Haziran'da Portekiz'de gerçekleştirilecek. Türkiye, son şampiyon olarak katılacağı CEV Avrupa Altın Ligi'nin C Grubu'nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek. Grup karşılaşmalarının ardından finallere ev sahipliği yapacak ülke ve 3 grup birincisi, final etabında yer alacak

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