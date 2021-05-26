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Haberler Spor Petkimspor’da Can Sevim dönemi

’da dönemi

Petkimspor’da Can Sevim dönemi

26.5.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında kümede kalmayı başardıktan sonra Litvanyalı çalıştırıcı Kestutis Kemzura'yla yollarını ayıran Petkimspor, antrenörlük görevine Can Sevim'i getirdi. Sevim Genel Menajer Levent Türknas ve yönetimle çalışmalara başlayacak.
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