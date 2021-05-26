ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında kümede kalmayı başardıktan sonra Litvanyalı çalıştırıcı Kestutis Kemzura'yla yollarını ayıran Petkimspor, antrenörlük görevine Can Sevim'i getirdi. Sevim Genel Menajer Levent Türknas ve yönetimle çalışmalara başlayacak.
Petkimspor’da Can Sevim dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.