Sultanlar iyi başladı

SALON: Rimini

HAKEMLER: Patricia Rolf **, Hernan Gonzalo Casamiquela **

TÜRKİYE: Hande ***, Yasemin ***, Meryem **, Tuğba **, Eda ****, Naz **, Simge (L) *** (Cansu **, Şeyma **, Meliha ***, Aslı **, Ebrar **)

SIRBİSTAN: Lazovic **, Kocic **, Caric ***, Lozo **, Medic **, Djordjevic **, Djurjevic (L) ** (Jaksic **, Savic ***, Mirosavljevi **)

SETLER: 25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 16-14)

SÜRE: 2 saat 24 dakika (27,26,35,35,21)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligindeki ilk maçına çıktı. Ay-yıldızlılar, son Avrupa ve Dünya şampiyonu Sırbistan ile kozlarını paylaştı. İlk seti 25-21 alan millilerimiz, mücadelede öne geçen taraf oldu. İkinci seti 25-18 önde bitiren Sırbistan, setlerde durumu 1-1'e getirdi. Büyük bir çekişmenin yaşandığı üçüncü seti 25-23 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yeniden öne geçti. Dördüncü set 25-22 Sırbistan üstünlüğü ile sonuçlandı ve maç karar setine taşındı.

Final setinde de başa baş bir mücadele vardı. Seti 16-14; maçı da 3-2 kazanan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki ikinci maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak. Bugün 20.00'de başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.