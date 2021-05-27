Altekma’nın hedefi yeniden Play-Off

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk yılında Play- Off'a kalıp sezonu yedinci sırada bitiren Altekma, ilk 8 hedefiyle yola çıktı. "Geçen sezon bizim konseptimiz gençlere yatırım yapmaktı" diyen antrenör Levent Matmeriçli, "İlk yılımızda dışarıdan aldığımız genç oyuncu çoktu. Yeni sezonda altyapımızdan A takıma 3-4 oyuncu ilave ettik. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Yine ilk 8'i zorlayıp Play-Off'a kalmak için mücadele edeceğiz" dedi.

İç transferde Sırp pasör Maksim Buculjevic ve Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher'le yeniden anlaştıklarını, Brezilyalı smaçör Daniel Muniz de Oliveira'yla yolları aydıklarını söyleyen Matmeriçli, "Yabancı olarak bir pasör çaprazı alacağız. Üçüncü yabancımız da gençlerimize örnek olabilecek profesyonel bir oyuncu olacak. Voleybolseverler keyif veren, genç ve dinamik bir takımı sahada izleyecek" dedi.



ARKAS SPOR'DA BRAVO KARARSIZ

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Arkasspor'da uzun yıllar forma giyen kaptan Paulo Bravo, yeni sezonda mavi-beyazlı kulüpte alacağı göreve kendi karar verecek. İzmir ekibinde 2010-13 yılları arasında 3 sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılıp, 2015'te yuvaya dönen 42 yaşındaki Brezilyalı son 6 sezonla birlikte toplam 9 sezon Arkasspor için ter döktü. Hem smaçör hem de libero olarak görev yapabilen Bravo'nun aktif kariyerini sonlandırma kararı alması halinde kulüpte A takım yardımcı antrenörü olarak çalışabileceği öğrenildi. Antrenör Hoag'un vazgeçilmezleri arasına giren ve kulüp yönetiminin, "Evladımız" olarak nitelendirdiği Bravo'nun vereceği karar merak konusu oldu.