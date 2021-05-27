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Haberler Spor Eriş, İzmir’e sevk edildi

Eriş, ’e sevk edildi

Eriş, İzmir’e sevk edildi

27.5.2021

MİSLİ.COM İkinci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'un Teknik Direktörü 58 yaşındaki Levent Eriş, yaklaşık 43 gün önce korona virüs testi pozitif çıktı. Evde tedavi olan ancak zamanla durumu ağırlaşan Teknik Direktör Levent Eriş, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Kastamonu'da yaklaşık 43 gündür korona virüs tedavisi gören tecrübeli tekinki adam, tedavisinin son sürecini tamamlamak üzere İzmir'e sevk edildi. Ambulans ile Kastamonu Havalimanı'na kadar getirilen 58 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, buraya iniş yapan ambulans helikoptere bindirildi. Teknik Direktör Levent Eriş, ambulans helikopter ile birlikte tedavisinin son sürecini tamamlaması için İzmir'e gönderildi. Levent Eriş'in İzmir'de hastanede tedavi olmaya devam edecek. Tecrübeli teknik adam Eriş'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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