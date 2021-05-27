Manisa FK atağa kalktı

İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta rekor kırarak şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, transferde boş durmuyor. Denizlispor'dan ayrılan ve ismi birçok Süper Lig ekibi ile anılan tecrübeli golcü Hugo Rodallega ile kesin olarak anlaşmaya varan ve resmi açıklama için gün sayan siyahbeyazlılar, Tuzlaspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren Arif Morkaya'yı kadrosuna katmak istiyor. Güçlü bir kadroyla lige girmek isteyen Ege temsilcisinde gündem Tuzlaspor'da sözleşmesi sona eren Arif Morkaya. Başarılı orta saha oyuncusunu takıma kazandırmak isteyen Manisa temsilcisi oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray altyapısında yetişen, 2007'de İstanbulspor'da profesyonel olan Arif, sırasıyla Bakırköyspor, İstanbulspor, Kartal Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği, 1461 Trabzon, Altınordu, Ankaragücü, İstanbulspor, Karagümrük, Bolu ve Tuzlaspor'da oynadı. 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 391 maçata, 84 gol attı.

SERVET SARUN