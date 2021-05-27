Petkimspor’da Sevim’in güveni tam

ALİAĞA Petkimspor'da Kestutis Kemzura'nın yerine antrenörlük görevine getirilen Can Sevim, başarılı olacaklarını söyledi. Genç antrenör, "Petkimspor çok güçlü bir camia. Yüksek bütçelerle yola çıkmadan iyi bir kadro kuracağız. Basamakları birlikte adım adım çıkıp başarı çıtasını yükselteceğiz" dedi.

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