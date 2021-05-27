Türkiye-Azerbaycan maçı CANLI ANLATIM

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi ilk ciddi sınavını bugün verecek. Antalya'da geçtiğimiz haftadan bu yana çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekibimiz, Azerbaycan ile hazırlık sınavında karşı karşıya gelecek. Alanya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, hem bugünkü karşılaşmada hem de 3 Haziran'da turnuva öncesi Moldova ile oynanacak son hazırlık maçında birçok oyuncusundan yararlanacak. Öğrencilerinin son durumuna görecek olan Güneş, İtalya ile oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçı öncesi yapılacak idmanlarda da performanslara göre ideal kadroyu oluşturacak.

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu

AZERBAYCAN: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev