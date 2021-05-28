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Haberler Spor Aerobik cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu

Aerobik cimnastikte dünya şampiyonu oldu

'ın başkenti 'de düzenlenen 'nda milli sporcu altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Onbaşı'yı tebrik etti.

Aerobik cimnastikte Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu

28.05.2021, 18:18 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021, 18:18

Bakü'nün ev sahipliği yaptığı Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar kategorisinde finale kalan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı bugün altın madalya için yarıştı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Ayşe Begüm, 21.850 puanla altın madalyaya ulaştı.



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AYŞE BEGÜM ONBAŞI İÇİN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 21.850 puanla altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'yı yürekten kutluyorum. Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Ayşe Begüm Onbaşı'nın başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."

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