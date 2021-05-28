Anadolu Efes CSKA sınavında

BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, bugün Almanya'nın Köln kentinde başlayacak. Türkiye'den Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan AX Armani Exchange Milan ve İspanya'dan Barcelona, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek. Lanxess Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'in ilk maçında son finalistler karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, bugün TSİ 19.00'da başlayacak mücadelede son şampiyon CSKA Moskova'dan rövanşı almaya çalışacak. Günün diğer müsabakasında ise TSİ 22.00'de Barcelona ile AX Armani Exchange Milan kozlarını paylaşacak. Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek ve 30 Mayıs Pazar günü kupa için parkeye çıkacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

RUSLAR'LA 26. RANDEVU

Dörtlü Final'in ilk maçında kozlarını paylaşacak Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 26. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 25 maçın 20'sini CSKA Moskova, 5'ini ise Anadolu Efes kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan mücadeleyi CSKA Moskova 100-65 üstün tamamladı. İkinci yarıda İstanbul'da yapılan müsabakada ise Anadolu Efes rakibine 100-70 üstünlük kurdu. Avrupa Ligi'nde Real Madrid'den (10) sonra en çok şampiyonluk yaşayan takım, 8 kezle CSKA Moskova oldu.