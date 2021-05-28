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Haberler Spor Filenin Sultanları tutulmuyor: 1-3

Filenin Sultanları tutulmuyor: 1-3

Filenin Sultanları tutulmuyor: 1-3

28.5.2021

FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk haftayı namağlup tamamladı. İtalya'nın Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 25-27, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, 3'te 3 yaptı. Türkiye, turnuvadaki dördüncü maçında 31 Mayıs Pazartesi günü Kanada ile karşı karşıya gelecek.
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