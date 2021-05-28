Halil Dervişoğlu ilk maçında gol attı

Ay-yıldızlı ekipte üç futbolcu, A Milli Takım ile ilk maçlarına Azerbaycan karşısında çıktı. Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtlarına geçirdi. Altay kalede güven verirken, Rıdvan ilk yarı boyunca sık sık yer değiştirdi ve ikinci yarının başında yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Halil Dervişoğlu ise performansıyla şampiyona öncesi yüreklere su serpti. Halil 34. dakikada ise ay-yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.