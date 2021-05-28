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Haberler Spor Heyecan başlıyor

Heyecan başlıyor

Heyecan başlıyor

28.5.2021

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) heyecan başlıyor.
Bu sezon lige katılamayacağını belirten 158 kulübün haklarının saklı tutulmasına karar verildi ve lige katılacağını belirten 108 kulübün oynayacağı 3 ve 4 takımlı 32 grubun kura ve fikstür çekimi yapıldı.
İzmir'den 7, Manisa'dan 4, Aydın'dan 2, Balıkesir'den 1 takım katılmak için başvuru yaptı. Sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak lig müsabakaları 9 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak. Grup müsabakalarının tamamlanmasından sonra grup birincisi olan 32 takım tek maç eleme usulü çeyrek, yarı ve final müsabakalarını oynayacak. 4 Bölgenin birincisi olan 4 takım TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.

SERVET SARUN

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