BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) heyecan başlıyor.

Bu sezon lige katılamayacağını belirten 158 kulübün haklarının saklı tutulmasına karar verildi ve lige katılacağını belirten 108 kulübün oynayacağı 3 ve 4 takımlı 32 grubun kura ve fikstür çekimi yapıldı.

İzmir'den 7, Manisa'dan 4, Aydın'dan 2, Balıkesir'den 1 takım katılmak için başvuru yaptı. Sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak lig müsabakaları 9 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak. Grup müsabakalarının tamamlanmasından sonra grup birincisi olan 32 takım tek maç eleme usulü çeyrek, yarı ve final müsabakalarını oynayacak. 4 Bölgenin birincisi olan 4 takım TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.

SERVET SARUN