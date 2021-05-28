Horoz’un gözü TFF’de

SÜPER Lig'de küme düştükten sonra ligden düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapan Denizlispor verilecek nihai kararı beklemeye başladı. Bu sezon 21 takımlı Süper Lig'i 28 puanla son sırada tamamlayan Horozlar, TFF'ye ligden düşmenin kaldırılması için başvuruda bulundu. Korona virüs pandemisinden olumsuz etkilenilmesi, yayın gelirlerinin azalması ve seyirci desteğinin olmamasından yakınan yeşil-siyahlı ekip, küme düşen diğer takımlar Gençlerbirliği ve BB Erzurumspor'un da TFF'ye başvuru yapmasının ardından umutlandı. Süper Lig'in gelecek sezon 24 takımla oynanmasını isteyen Denizlispor'da gözler TFF'nin bu konuda vereceği nihai karara çevrildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde gelecek sezonda Süper Lig'in 20 takımla oynanacağını, bu sayıyı 2 yıl içinde 18'e düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı.



YENİ STATDA KAZMA VURULUYOR

DENİZLİSPOR'UN 25 bin kişilik projelendirilen yeni stadı için yakında inşaat çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi. Spor Bakanlığı'nda imza için bekleyen dosyanın bu hafta imzadan çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğu ve kazmanın Haziran ayı başında vurulacağı müjdesi geldi. 2 yıl içinde bitmesi planlanan yeni stat, olimpik ölçülerde yapılacak ve milli maçlarda oynanabilecek. Şu anki mevcut Atatürk Stadı'nın olduğu yere 'Millet Bahçesi' yapılacak.