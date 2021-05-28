İzmir BŞB kupada Kastamonu önünde

HENTBOLDA Kadınlar Türkiye Kupası finali bugün oynanacak. Final mücadelesinde Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Final müsabakasını kazanacak ekip 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası'nın sahibi olacak. Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşması ise yarın saat 13.30'da yine aynı salonda yapılacak.

DİĞER