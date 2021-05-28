Millilerden güzel prova

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Ay-yıldızlılar, geriye düştüğü maçta kardeş ülkemizi mağlup etti: 2-1. 28. dakikada ceza sahası sağında Abbas Hüseynov pasını Emin Makhmuov'a aktardı. Bu oyuncu gelişine sert vuruşunda top kaleci Altay'ı geçerek filelerle buluştu: 0-1. 34'te Orkun'un kullandığı serbest vuruşta topu Halil Dervişoğlu tamamladı ve topu ağlara gönderdi: 1-1. 44'te sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Merih şutunu çekti. Kaleci Balayev'den dönen topu kale önünde Kaan Ayhan tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 49'da ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Alasgarov'un kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan oyun alanına döndü. 80'de ceza yayı önünden Enes Ünal'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarla üstten auta gitti. 90'da Efecan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Balayev'de kaldı. Maç 2-1 bitti.