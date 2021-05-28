TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi takımlarından Nazilli Belediyespor, antrenörlük görevine eski milli basketbolcu Hakan Köseoğlu'nu getirdi. Köseoğlu, Nazilli Belediyesi'nde 1 yıllık sözleşme imzaladı. Basketbolculuk kariyerinde birçok başarıya imza atan Köseoğlu, "Tek hedef şampiyonluk" dedi.
Nazilli potasında Hakan Köseoglu dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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