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Haberler Spor Nazilli potasında Hakan Köseoglu dönemi

potasında Hakan Köseoglu dönemi

Nazilli potasında Hakan Köseoglu dönemi

28.5.2021

TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi takımlarından Nazilli Belediyespor, antrenörlük görevine eski milli basketbolcu Hakan Köseoğlu'nu getirdi. Köseoğlu, Nazilli Belediyesi'nde 1 yıllık sözleşme imzaladı. Basketbolculuk kariyerinde birçok başarıya imza atan Köseoğlu, "Tek hedef şampiyonluk" dedi.
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