A Milli Takım ilkleri yaşıyor

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı'nın, özel maçta Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ederken mücadele de birçok ilke sahne oldu. A Milli Takım 98 yıllık tarihinde oynadığı 590 milli maçta 225'inci galibiyete ulaşarak 224 olan yenilgi sayısını geride bıraktı. Ay-yıldızlılar 141 de beraberlik aldı. Halil Dervişoğlu ilk milli maçında golle tanışırken, Kaan Ayhan da 35. milli maçında ilk kez kaptanlık pazubandını taktı. İkinci kez milli formayı giyen Halil Akbunar ile dördüncü milliliğini yaşayan Taylan Antalyalı da ilk kez ilk 11'de sahaya çıktılar. Ayrıca Cengiz Ünder, Merih Demiral, Abdülkadir Ömür ve Efecan Karaca da 2021'deki ilk milli maçlarına çıktı. A Milli Takım, 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya'da, 3 Haziran'da da Almanya'da Moldova ile oynayacak.