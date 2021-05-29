Ayşe Begün Onbaşı Dünya Şampiyonu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı altın madalya kazandı. Bakü'nün ev sahipliği yaptığı Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar kategorisinde finale kalan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı bugün altın madalya için yarıştı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Ayşe Begüm, 21.850 puanla altın madalyaya ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'yı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."



TRİODA DA FİNAL BİLETİNİ ALDILAR

BAKÜ'DE düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası trio elemesinde Ayşe Begüm Onbaşı-Emir Erışık-Erkut Ergin üçlüsü 21.377 puanla finale kalmaya hak kazandı. Öte yandan Ayşe Begüm Onbaşı teklerde Türkiye saatiyle 13.47'de podyuma çıkacak. Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, bugün yapılacak olan finalde başarılar diliyoruz" denildi. Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin, hedeflerinin 2 kategoride de altın madalya almak olduğunu söyledi. Ekin, "Hedeflerimiz çok büyük. 3 kategoride de altın alarak İstiklal Marşı'mızı orada okutmak istiyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin bize çok büyük bir desteği var. Altın madalyalarla döneceğiz" dedi.



TRİODA VE BİREYSELDE HEYECANHEYECANHEYECAN

AEROBİK Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, bugün Türkiye saat ile 11.00'den itibaren bireysel erkekler ve çiftler elemeleri yapılacak. Saat 16.40'ta ise sırasıyla trio ve bireysel kadınlar finallerinde sporcularımız yarışacak.