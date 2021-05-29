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Haberler Spor Erkan Eybil savaşı

Erkan Eybil savaşı

Erkan Eybil savaşı

29.5.2021

SÜPER Lig'de Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor; Ümit Milli Takım'ın yıldız ismi Erkan Eybil'i kadrosuna katmak için yarışıyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen ekiplerden Sivasspor, Konyaspor, Kayserispor, 19 yaşındaki oyuncu için birbirleriyle yarış halinde. 10 numara mevkisinde görev yapan oyuncu ile 4 kulübün de temas halinde olduğu öğrenilirken, görüşmeler sırasında Sivasspor'un transferde bir adım öne geçtiği belirtildi. Geçen sezon Go Ahead Eagles ile Hollanda 2. Ligi'nden 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren genç oyuncu, kariyerinde 116 maçta 52 gol attı, 40 da asist yaptı.

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