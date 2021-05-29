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Haberler Spor Fethiye Bahçesehir Koleji hızlı basladı

Fethiye Bahçesehir Koleji hızlı basladı

Fethiye Bahçesehir Koleji hızlı basladı

29.5.2021

YENİ sezonda Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Fethiye Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü transfere hızlı giriş yaptı. Fethiye'nin Sultanları, ilk olarak geçtiğimiz sezon Rota Koleji'ni 2. Lig'ten 1. Lig'e çıkartma başarısı gösteren antrenör Alper Kemal Kaygusuz'u dümene geçirdi. Daha önce 4 sezon İzmir Işıkkent sonrasında ise 7 sezon Rota Koleji'nde görev alan Kaygusuz, bundan sonra başarılarına Fethiye Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü ile devam edecek. Fethiye ekibi, 2020-2021 sezonunda Rota Koleji ile Kadınlar 2. Lig'inden 1. Lig'ine yükselme başarısı gösteren Cem Avcı'yı da yardımcı antrenör olarak getirdi.

SERVET SARUN

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