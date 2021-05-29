Fethiyespor’da ilk yolcu Ataçocugu

MİSLİ.COM 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off yarı finaline kadar yükselen ve İskenderun FK'ya elenen Fethiyespor'da ilk yolcu belli oldu. Lacivertbeyazlılarda, teknik direktör Enver Ataçocuğu ile yollar ayrıldı. Ligin 31. haftasında teknik patron Bahri Kaya'nın yerine getirilen Ataçocuğu ile 31 Mayıs tarihine kadar sözleşme imzalanmıştı. Enver Ataçocuğu ile yolların karşılıklı anlaşma sonrası ayrıldığı öğrenildi. Ataçocuğu, Fethiyespor ile yollarının ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ataçocuğu paylaşımında, "Herkese teşekkür ediyorum. Başarılı olmak için, bütün engelleri aşıp, bir gün çok sevdiğim kulübüm Fethiyespor'da şampiyonluklar yaşamak umuduyla. Hoşça kalın" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN CANKUŞ