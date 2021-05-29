Manisa’nın gururu Mehmet Sahin Ertem

MANİSA Büyükşehir Belediyesporun başarılı judocusu Mehmet Şahin Ertem, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Samsun'da gerçekleştirilecek olan milli takım kampına katıldı. Türkiye Judo Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Kupası Kampı, 16 Haziran'a kadar devam edecek. Ertem'in milli takım kampına davet edilmesinin gurur verici olduğunu belirten şube yöneticisi Engin Altun, "Pandemi öncesinde judocularımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde ettiler. Daha önce de birçok sporcumuz Türk Milli Takımı kampına gidip, sonrasında uluslararası arenada mücadele etmişti. Bu kez de Mehmet Şahin Ertem kardeşimiz, Samsun'daki Milli Takım kampına davet edildi" diye konuştu.