Turgutlu potada zafer kovalayacak

TÜRKİYE Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubu'nu namağlup lider olarak tamamlayan Turgutlu Belediyespor, Final Grubu'na odaklandı. 7 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan ve 12 Haziran Cumartesi günü sona erecek müsabakalar Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Kırmızı-siyahlılar, ilk maçında İzmir BŞB, ikinci gün Türsus Belediyesi, üçüncü gün Burhaniye Belediyespor-Denge Okulları galibiyle, 5. gün Rize Belediyesi, 6. gün Çerkezköy Belediyesi-İlkadım Belediyesi galibiyle karşılaşacak. Final Grubu'nda ilk iki sırayı alan takımlar şampiyon olacak. Başantrenör Serdar Babacan, "Şimdiki hedefimiz ise final grubu maçlarında da rakiplerimizi yenerek şampiyon olmak ve bir üst lige yükselmek olacak. Ankara'da gerçekleşecek müsabakalar için hazırlıklarımıza tüm hızımız ve motivasyonumuzla devam ediyoruz" dedi. Asbaşkan Fırat Honaz ise, "Takımımıza inanıyor ve şampiyonluk yolunda kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.

SERVET SARUN