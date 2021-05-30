A Milli futbolcular kendinden emin

Milli futbolcular Mert Günok ve Kaan Ayhan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. İki yıldız oyuncu Antalya'daki milli takımın kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pandemiden dolayı turnuvanın 1 yıl ertelendiğini hatırlatan Mert, "Şampiyonaya gidilen yolda çok kritik maçlar oynadık. Elimizden geleni yaptık, sonunda da şampiyonaya katıldığımız için mutluyuz. Hiçbir şey bitmedi sırada şampiyonada başarılı olmak var" dedi. Kaan Ayhan, "İtalya ile oynayacağız. Çok dengeli bir gruba denk geldiğimizi düşünüyorum. Herkes herkesi yenebilir. Şansımızın olduğunu düşünüyorum. İsviçre, Galler de zor maçlar, üç maçtan galip çıkmak istiyoruz" dedi.

TFF, PROFESYONEL LİGLERİ TESCİL ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu 2020-2021 sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli. com 2. Lig, Misli.com 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tescil edildi. Geçen sezon pandemi yüzünden tüm liglerde küme düşme kaldırılırken, bu sezon ise küme düşmeme sistemi uygulanmadı. Gelecek sezon Süper Lig 20, TFF 1. Lig 19, TFF 2. Lig 39 ve TFF 3. Lig ise 55 takımın katılımıyla oynanacak.