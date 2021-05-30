Allegri Juventus’a döndü

SERİE A ekibi Juventus, Andrea Pirlo ile yolların ayrılmasından kısa bir süre sonra yeni teknik direktörünü açıkladı. Torino ekibi beklendiği gibi Massimilano Allegri'nin takımın başına getirildiğini duyurdu. İtalyan teknik adam daha önce 2014'te görev yapmıştı. 53 yaşındaki Allegri, daha önce Juventus'un başında 5 Serie A şampiyonuluğu, 4 İtalya Kupası şampiyonluğu ve 2 de Şampiyonlar Ligi finali yaşadı.

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