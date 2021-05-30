  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Allegri Juventus’a döndü

Allegri ’a döndü

Allegri Juventus’a döndü

30.5.2021

SERİE A ekibi Juventus, Andrea Pirlo ile yolların ayrılmasından kısa bir süre sonra yeni teknik direktörünü açıkladı. Torino ekibi beklendiği gibi Massimilano Allegri'nin takımın başına getirildiğini duyurdu. İtalyan teknik adam daha önce 2014'te görev yapmıştı. 53 yaşındaki Allegri, daha önce Juventus'un başında 5 Serie A şampiyonuluğu, 4 İtalya Kupası şampiyonluğu ve 2 de Şampiyonlar Ligi finali yaşadı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Allegri Juventus’a döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.