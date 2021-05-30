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Haberler Spor Anadolu Efes’in şampiyonluk günü

Anadolu ’in şampiyonluk günü

ekibi, THY Euroleague final maçında bugün ile oynuyor

Anadolu Efes’in şampiyonluk günü

30.5.2021

ANADOLU Efes, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen THY Euroleague Final Four final maçında bugün İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşacak. Lanxess Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Maç beIN Sports Haber kanalından naklen yayımlanacak. Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 35 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar bu maçlarda 15 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta ise Efes 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde ederken, THY Euroleague'de iki takım arasında oynanan 23 karşılaşmada Efes 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti. A.Efes, Final Four'da 2000 ve 2001'de üçüncü, 2019'da ise 2. oldu.
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