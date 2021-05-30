Anadolu Efes’in şampiyonluk günü

İstanbul ekibi, THY Euroleague Final Four final maçında bugün Barcelona ile oynuyor

ANADOLU Efes, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen THY Euroleague Final Four final maçında bugün İspanya'nın Barcelona takımı ile karşılaşacak. Lanxess Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Maç beIN Sports Haber kanalından naklen yayımlanacak. Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 35 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar bu maçlarda 15 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta ise Efes 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde ederken, THY Euroleague'de iki takım arasında oynanan 23 karşılaşmada Efes 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti. A.Efes, Final Four'da 2000 ve 2001'de üçüncü, 2019'da ise 2. oldu.