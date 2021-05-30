Ayşe Begüm Onbaşı dünyanın zirvesinde

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde doğup büyüyen 19 yaşındaki milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın dünya şampiyonu olması Manisalıların göğsünü kabarttı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar kategorisinde 21.850 puanla altın madalya kazanarak büyüklerde Türk aerobik cimnastik tarihinde bir ilke imza atan Ayşe Begüm, İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına hakim olamadı "Türk kadınının gücünü göstermiş olduk" dedi. Gençlerde uluslararası şampiyonalarda 2015'te Meksika'da bronz, 2016'da Güney Kore'de altın, 2017'de İspanya ve İtalya'da altın, 2018'de Fas'ta gümüş, Portekiz'de bronz madalyalar dahil olmak üzere 36'sı altın 60'tan fazla madalya kazanan Ayşe, "Madayla canavarı" lakabıyla anılıyor.

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