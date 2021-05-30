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’nde zafer ’nin

finalinde M. City’i 1-0 yenen kupanın sahibi oldu. Maçtaki tek golü 42’de Havertz attı

Devler Ligi’nde zafer Chelsea’nin

30.5.2021

Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibinin kapışmasında Manchester City'i 1-0 mağlup eden Chelsea kupayı müzesine götürdü. Mücadeledeki tek gol 42. dakikada geldi. Mendy'nin pasında Chilwell, tek pasla Mount'u gördü. Mount ise topu Havertz'e gönderdi. Bu futbolcu kaleci Ederson'dan kurtuldu ve topu boş ağlara göndererek Chelsea'yi öne geçirdi. 56. dakikada ise maça damga vuran bir olay meydana geldi. M.City'den Kevin de Bruyne, Antonio Rüdiger tarafından faule maruz kaldı. Sakatlanarak oyundan çıkan Kevin de Bruyne gözyaşlarını tutamadı. 73. dakikada Pulusic kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı. 90 dakika sonunda 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea 2. defa kupanın sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.
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