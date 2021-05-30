Halil Aslan’a doğru

YAZ transfer döneminin en çok konuşulacak ismi olan Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar için Galatasaray resmi teklife hazırlanıyor. Özellikle bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosuna alınan 27 yaşındaki futbolcuyu Cim-Bom uzun süredir takip ediyordu. Sarı-kırmızılılar, yönetim ve teknik direktör belirsizliğine rağmen Halil için somut adım atma kararı alırken, Göztepe yönetimine önümüzdeki günlerde teklifini sunacak. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl kontratı bulunan Halil için Göztepe yönetimine teklif sunmayı planlayan Galatasaray gerekirse para artı takas formülünü de devreye sokacak. Halil'in yıllık ücretine zam yaparak sözleşmesini uzatmayı planlayan yönetimin, teklif karşısında nasıl tavır alacağı merak konusu oldu. Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile prensip anlaşmasına varmıştı

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