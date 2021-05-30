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şampiyon

Eskişehir’de oynanan finalinde Beşiktaş Aygaz’ı mağlup ederek mutlu sona ulaşmayı bildi

İzmir BŞB şampiyon

30.5.2021

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Aygaz'ı 30-28 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası'nı kazandı. İzmir ekibi devreyi 3 sayı farkla 17-14 yenik kaparken, maçın ikinci yarısında ise bulduğu sayılarla karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi. İzmir BŞB'de Gökhan Örnek 9, Tolga Özbahar ise 7 gol atarak galibiyetin mimarlarından oldu. Türkiye Şampiyonu olan lacivert-beyazlılar, maçın bitiminde ve kupa töreninde büyük sevinç yaşadılar.
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