İzmir BŞB şampiyon

Eskişehir’de oynanan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Aygaz’ı mağlup ederek mutlu sona ulaşmayı bildi

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Aygaz'ı 30-28 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası'nı kazandı. İzmir ekibi devreyi 3 sayı farkla 17-14 yenik kaparken, maçın ikinci yarısında ise bulduğu sayılarla karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi. İzmir BŞB'de Gökhan Örnek 9, Tolga Özbahar ise 7 gol atarak galibiyetin mimarlarından oldu. Türkiye Şampiyonu olan lacivert-beyazlılar, maçın bitiminde ve kupa töreninde büyük sevinç yaşadılar.