Konate, Liverpool’a gitti

İNGİLTERE'DE bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Liverpool, Almanya temsilcisi RB Leipzig'in 22 yaşındaki stoperi Ibrahima Konate'yi, 35 milyon pound (425 milyon TL) bonservisle transfer etti. Leipzig, Konate'yi 2017'de Sochaux'dan bedelsiz transfer etmişti. Fransa U-21 takımında da görev yapan Konate, geçtiğimiz sezon Leipzig'de ligde 14 maçta 1 gol attı, Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı.

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