Akigo’nun umudu bitti

Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle liglerde küme düşmenin 1 sezonluğuna daha kaldırılmasını TFF 1'inci Lig'e veda eden Akhisarspor'un umutları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2020-2021 sezonunu tescil etmesiyle tamamen bitti. TFF, sezonu müsabaka sonuçları, hakem raporlarındaki sonuçlar ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26'ncı Maddesi hükmü gereğince tescil ederken, 1'inci Lig'de 16'ncı olan Akhisarspor'un 2'nci Lig'e düşürüldüğünü resmen duyurdu.

TFF BİRİNCİ LİG 19 TAKIMLI

Süper Lig'in 20, 1. Lig'in 19, 2. Lig'in 39, 3'üncü Lig'in ise 55 takımla oynanacağı tescil edildi. Küme düştükten sonra TFF'nin düşmeyi kaldıracağı umutları da son bulan Akhisarspor, 11 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele edecek. Yeşil-siyahlı yönetimin ilerleyen günlerde bir araya gelerek yeni sezonla ilgili yol haritasını çizmesi bekleniyor.