Anadolu Efes destanı

Anadolu Efes, Euroleague finalinde nefesleri kesen mücadelede İspanyol devi Barcelona'yı mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu: 81-86. 25 yıl önce Koraç Kupası'nı müzesine götüren temsilcimiz ikinci kez Avrupa'da mutlu sona ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. İlk periyodu 22-15 geride tamamlayan Efes, ikinci bölümde açıldı ve 39-36 öne geçerek soyunma odasına üstün girdi. Üçüncü çeyrekte de ekibimizin üstünlüğü vardı. Bu periyotta 26 sayı bulan Efes, skoru 65-58'e getirdi. Son anları heyecan fırtınası geçen randevuda İspanyol ekibinin farkı kapama çabaları sonuçsuz kaldı ve salondan 86-81'lik netice ile ayrılan ekibimiz mutlu sona ulaştı. Karşılaşma sonunda oyuncularımız gözyaşlarını tutamazken lacivertbeyazlılar Kupa 1'de Fenerbahçe'nin ardından şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu.



ERGİN ATAMAN: ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN OLSUN

ANADOLU Efes'in deneyimli koçu Ergin Ataman, Avrupa basketbolunun kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de şampiyon olan ilk Türk koç olmayı başardı. Ataman, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada "Sözümüzde durduk. Kazanacağız dedik, aldık bu kupayı. Tüm şehitlerimize ve Türk halkına armağan olsun." dedi.