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Haberler Spor Heyecandan ateşim 38’e yükseldi

Heyecandan ateşim 38’e yükseldi

Milli Takım’a seçilme anını anlatan Halil, futbolu Göztepe’de bırakmak istediğini söyledi

Heyecandan ateşim 38’e yükseldi

31.5.2021

Göztepe'nin milli futbolcusu Halil Akbunar, dün yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı. Milli Takım'a seçildiğini ilk öğrendiğinde inanılmaz derecede heyecanlandığını söyleyen Halil Akbunar, "Heyecandan ateşim 38'e çıktı. Haberi aldığımda 15-20 dakika donup kaldım, eşimle dahi konuşamadım. Ay-yıldızlı forma, hiçbir formayla eş değer değil, her zaman zirvededir." dedi. Halil Akbunar, gelecek planlarıyla ilgili de konuştu ve "Profesyonel futbola başladığım günden beri en üst seviye sezonumu oynadım. Gönlüm her zaman Göztepe'den yana, futbolu kulübümde efsaneleşerek bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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