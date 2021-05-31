Muğlalı Selvi’den altın madalya

Muğlalı lise öğrencisi Selvi İlyasoğlu (16), İstanbul'da düzenlenen Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Yıldızlar kategorisinde güreşecek olan Selvi, doktor raporuyla gençler kategorisinde mindere çıktı. Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Selvi İlyasoğlu, 28-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda kadınlar 59 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
ADEM ÜLKER
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