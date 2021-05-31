  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Muğlalı Selvi’den altın madalya

Muğlalı Selvi’den altın madalya

Muğlalı Selvi’den altın madalya

31.5.2021

Muğlalı lise öğrencisi Selvi İlyasoğlu (16), İstanbul'da düzenlenen Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Yıldızlar kategorisinde güreşecek olan Selvi, doktor raporuyla gençler kategorisinde mindere çıktı. Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Selvi İlyasoğlu, 28-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda kadınlar 59 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğlalı Selvi’den altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.