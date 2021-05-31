Nazilli Belediyespor’da Burak ile yola devam

2. Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor, iç transfere hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, Mehmet Ersavaş'ın ardından şampiyon kadrosunda bulunan altyapı patentli 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Evren'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Genç oyuncu kendisini 2 yıl daha siyah-beyazlı formaya bağlayan imzayı attı. Futbol hayatına 2012 yılında siyah-beyazlıların futbol okulunda başlayan Burak, 2018'de Nazilli'de profesyonel hayatına geçiş yapmıştı. Genç oyuncu, "Sezonu şampiyonluk ile tamamladıktan sonra kulübüm ile 2 yıllık tekrar anlaşmak beni çok mutlu etti. Bana güvenen, değer veren tüm hocalarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim" dedi.