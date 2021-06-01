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Haberler Spor Altekma Brezilyalı Luan Weber’i aldı

Altekma Brezilyalı ’i aldı

Altekma Brezilyalı Luan Weber’i aldı

1.6.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Brezilyalı pasör çaprazı Luan Weber'le anlaştı. Geçen sezon Allianz Powervolley Milano ile Challenge Cup şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki Weber'in takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Voleybol şube sorumlusu Uğur Tendik, "Maksim Bujulcevic, Hugo Hamacher'den sonra 3. yabancı oyuncu hakkımızı Brezilyalı Luan Weber'den yana kullandık. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Geçen sezon olduğu gibi yine ses getiren bir ekip olma yolunda ilerliyoruz" dedi. 2.02 boyundaki Brezilyalı voleybolcu 3.39 metre smaç, 3.15 metre blok yüksekliğine ulaşıyor.
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