Ayşe Begüm Onbaşı: Başkan Erdoğan’ın tebrik telefonu benim için çok kıymetli

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı (19), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu olan ilk milli sporcu Begüm bir yandan haftanın 6 günü ağır antrenman yaparak daha büyük başarılar için hazırlanıyor bir yandan da iki üniversitede birden okuyarak akademik kariyer için mücadele veriyor. Onbaşı mutluluğunu SABAH'a anlattı:

Beni hem telefonla arayan hem de sosyal medyadan tebrik eden Başkan Erdoğan'a teşekkür ederim. Başkanımız ve hanımefendi ile birçok kez görüşmüştük fakat bu sefer yapmış olduğu tebrik araması bizim için çok kıymetli ve gurur vericiydi, beni çok mutlu etti. Kendileri çok mutlu olduğunu, gurur duyduğunu iletti ve Türkiye'ye döndüğümüzde Ankara'da ziyaretine çağırdığını belirtti.

Mutluluk, gurur, heyecan... Hepsini bir anda hissediyorsunuz, bayrağımız göndere çekilip İstiklal Marşı başlayınca tüylerim diken diken oldu. Bu duyguya paha biçilemez. Başarmış olmanın verdiği haklı gurur ile gözyaşlarıma hakim olamadım.

SPORCU AİLENİN ŞAMPİYON KIZI



Begüm'ün annesi basketbol ve atletizm ile babası ise futbol ile uğraşmış. Sporcu bir aileden geldiği için spora başlangıcı da ailesinin yönlendirmesi ile 2,5 yaşındayken bale ile olmuş. Ailenin tek çocuğu olan Onbaşı 2 yıl bale yapıp antrenörü Maria Urdampilleta'nın yeteneğini keşfetmesi ile birlikte, kendisini cimnastiğe yönlendirmiş.





Bu süreçte 2 dönem yüzme kursuna da gitmiş. 8 yıldır milli takımda olan Ayşe Begüm şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu. Begüm'ün şimdiki hedefi ise yıl sonundaki Avrupa şampiyonasında aynı başarıyı elde etmek. Begüm ilk madalyasını katıldığı 3'üncü yarış olan Türkiye Şampiyonası 9-11 yaş triolar kategorisinde kazandı. 2013'te milli formayı giydi.

SPOR, EĞİTİMİME DE DİSİPLİN KATIYOR



İstanbul Gelişim Üniversitesi BESYO 2. sınıf ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisiyim. 'Okul spor ile yürümez' diyenlere inanmıyorum. Aksine spor hayatıma disiplin katıyor.

ZİHNİMİ MEDİTASYONLA BOŞALTIYORUM



Antrenman haftanın 6 günü 8-9 saat arasında sürüyor. Ailem ve arkadaşlarım bana güç veriyor. Kitap okuyup, meditasyon yapmak zihnimi boşaltmama yardımcı oluyor.





İLK MADALYAMI ALINCA HOBİ OLMADIĞINI ANLADIM



Spora başladığımda dünya şampiyonluğu kazanacağımı tahmin edemezdim. İlk altın madalyamı alınca, cimnastiği sadece hobi olarak değil profesyonel anlamda da ilerletmem gerektiğini fark ettim ve bu yolda ilerledim.

PANDEMİDE YAŞTAN DOLAYI EVE KAPANDIM



Pandeminin başlarında 18 yaşında olduğum için 3 aylık bir karantina süreci geçirdim. Bir haftada kötü psikolojiden çıkıp bana ne gibi artıları olabileceğini düşünmeye başladım. Sakatlıklarımın geçmesi ve rehabilitasyon sağlamam için çok büyük bir fırsattı. Evde dijital ortamlar yardımıyla antrenmanlara devam ettik.

SIÇRAMA BANDI İSTEDİK BAKANLIK 3 GÜNDE GÖNDERDİ



Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin de SABAH'a konuştu:



HER ŞEYİMİZİ SAĞLADILAR:

Başarıya giden yolda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın büyük desteği oldu. Bakanlık fizyoterapistinden kondisyonerine kadar verdi. Şampiyonaya hazırlanırken Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e 'Sıçrama bandına ihtiyacımız var' dedim. Bakanlık 3 günde sıçrama bandını Manisa'ya gönderdi. Sıçrama bandı bizim için çok önemliydi.

BONİBONLA MOTİVE ETTİM:

Antrenmanlardan sonra gece 11'de eve gittikten sonra da ders çalışıyor. Bazen onu motive etmek için 'Tamam şampiyon ol, ben sana bonibon alacağım' diyorum. Bonibonu çok sever. Hem güldük, hem böyle motive ettim.

THE ONBAŞI HAREKETİYLE LİTERATÜRE GİRECEK:

Literatüre girebilmek için kendi soyadı olan Onbaşı'dan yola çıkarak The Onbaşı hareketi üzerinde çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası'na hazırlandığımız için 'The Onbaşı' hareketini yetiştiremedik. Begüm, 'free illision' hareketini geliştirdi. Begüm bu hareketi arka arkaya 3 kere yapabiliyor.