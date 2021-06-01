İzmir şahlandı

İzmir'in spor kulüpleri, bu sezon gösterdikleri başarılarla dikkat çekti. Altay, 18 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselirken, Bucaspor 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Pınar Karşıyaka ise Avrupa'da final oynayarak basketbolda önemli bir başarı sağladı. TFF 1. Lig'de normalde sezonu 4. bitiren Altay ile 6. sırada bitiren Altınordu, Play-Off yarı final maçlarını kazanarak finalde karşılaştı. Altay finalde rakibini 1-0 yenerek 18 yıl aranın ardından sonra Süper Lig'e yükseldi. Siyah-beyazlılar, Göztepe'nin ardından Devler Ligi'nde mücadele edecek ikinci takım oldu.

BUCASPOR 1928 ZİNCİR KIRDI

Bucaspor 1928 de çok büyük bir iş başardı. 3. Lig 1. Grupta mücadele eden sarılacivertliler, normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off oynama hakkını kazandı. 1. turda Arnavutköy Belediyespor'u eleyen İzmir temsilcisi, ikinci turda ise Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor'u saf dışı bırakmıştı. Bucaspor 1928 final karşılaşmasında ise normal süresi 2-2 biten karşılaşmada İskenderun Futbol Kulübü'nü penaltılarla 3-2 eleyerek 2. Lig'e yükseldi.

PINAR KSK ALKIŞI HAK ETTİ

Basketbolda Pınar Karşıyaka, gösterdiği başarıyla takdir topladı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan yeşil-kırmızılılar, ardından yarı finalde karşılaştığı İspanya temsilcisi Basket Zaragoza'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Karşıyaka, finalde ise yine bir İspanyol takımı olan San Pablo Burgos'a 64-59 kaybederek kupayı az farkla kaçırmıştı. Gösterdiği başarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan yeşil-kırmızılılar, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonu 3. sırada tamamladıktan sonra Play-Off Çeyrek Finalinde Türk Telekom'u elemiş, yarı final serisinde ise Fenerbahçe Beko'ya 3-1 kaybederek elenmişti.