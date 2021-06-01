Millilerden kötü prova

2020 Avrupa Futbol Şmpiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım, Gine'ye diş geçiremedi: 0-0. İlk yarıda hücumda vasatı aşamayan ay-yıldızlı ekip tabelayı değiştiremedi: 0-0. 55. dakikada Barry topu kontrol edip plaseledi, kaleci Mert ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere attı. 56'da köşe atışından gelen topa Kane sert vurdu, yine kaleci Mert gole izin vermedi. 67'de Cengiz'in getirdiği topa Kenan vurdu sonuç gelmedi. 73'te Orkun'un pasına Mert Müldür gelişine sert vurdu top üstten auta gitti. 80'de Cengiz'in serbest atışında Mara ile Kenan'ın yükseldikleri top üst direkten döndü. 83'te Kenan kaleyi yokladı, gol gelmedi. 89'da Orkun'un şutunu kaleci Camara çeldi. 90+1'de Halil vurdu savunma gole izin vermedi, karşılaşma golsüz sona erdi.

7 OYUNCU YER ALMADI

Ay-yıldızlı ekipte Bayındır, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosunda yer almadı. A Milli Takım'da Azerbaycan maçında olduğu gibi Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.

SON MAÇA GÖRE YEDİ DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı, Halil Akbunar, Orkun Kökçü ve Halil Dervişoğlu'nun yerine bu mücadelede, Mert Günok, Ozan Kabak, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.