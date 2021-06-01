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Haberler Spor Şampiyon Efes törenle karşılandı

Şampiyon Efes törenle karşılandı

Şampiyon Efes törenle karşılandı

1.6.2021

ALMANYA'NIN Köln şehrinde düzenlenen THY EuroLeague finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. Lacivert-beyazlı kafile için karşılama töreni düzenlenirken ekibin Başantrenörü Ergin Ataman, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üç yıl önce yazmaya başladıkları hikayeyi bu sezon şampiyonluk ile tamamladıklarını vurgulayan Ataman, "Bu hikayenin sonu böyle bitmeliydi. 3 yıldır Anadolu Efes'i Avrupa basketbolunun zirvesine taşımıştık ama kupayla taçlandırmamız gerekiyordu, bunu başardık" dedi.
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