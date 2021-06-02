A Milliler’de Halil ayrıldı

EURO 2020'ye hazırlanan A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan ilk isim belli oldu. Ay-yıldızlılarda Halil Akbunar'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Teknik direktör Şenol Güneş, Gine maçının ardından 30 kişilik aday kadronun 26'ya düşeceğini açıklamıştı. Göztepe forması giyen Halil Akbunar sakatlığından dolayı şampiyona kadrosunda yer alamayacak. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde Antalya kampından ayrılacağı ifade edildi.

YARIN RAKİP MOLDOVA

Bugün Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek A Milli Takım, yarın son hazırlık maçını Paderborn kentinde Moldova ile saat 20.00'de yapacak. Öte yandan dün A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş için doğum günü kutlaması yapıldı. Güneş'in 69. yaş günü kutlandı. Şenol Güneş için kendisinin ve tüm takımın görsellerinin bulunduğu özel bir pasta hazırlanırken, deneyimli çalıştırıcı tüm ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.