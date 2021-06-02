Kartal’da Halil bombası

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Beşiktaş, sıkıntı yaşamamak adına alternatifli bir kadro oluşturmak için düğmeye bastı. Yönetim, bu doğrultuda hücum hattında çeşitliliği artırmak için harekete geçti. Dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın, elindeki genç oyuncu listesine geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu da eklediği bildirildi. Hollanda merkezli çalışan başarılı iş insanının, aynı ülkede doğup büyüyen 21 yaşındaki forvetin menajeriyle temas kurduğu ifade edildi. Siyahbeyazlıların, geride bıraktığımız dönemde aldığı başarılı sonuçların ardından İngiltere Premier Lig'e yükselen Brentford'la da Halil'i kiralamak için görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Kara Kartal'ın, bu transferde Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanmayı planladığı belirtildi. A Milli Takım'ın Euro 2020 geniş kadrosunda yer alan yetenekli isimle, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği konuşuluyor.