NBA’de Washington Wizards seride 3-1 öne geçti

NBA Play-Off'larında Washington Wizards, Philadelphia 76ers'ı 122-114 mağlup ederek serideki üstünlüğünü 3-1'e çıkarttı. Doğu Konferansı eşleşmesinde Wizards, sahasında 76ers karşısında aldığı galibiyetle önemli bir avantaj elde etti, Russell Westbrook 19 sayı, 21 ribaunt ve 14 asistle "triple-double" yaptı

DİĞER