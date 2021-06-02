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Haberler Spor Selim Ilgaz, 3 yıllığına Manisa FK'da

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Atakaş ile sözleşmesi sona eren , TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Selim Ilgaz, 3 yıllığına Manisa FK'da
DHA

02.06.2021, 17:44

TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa FK'da transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Süper Lig'de Atakaş Hatayspor formasıyla görev alan Selim Ilgaz'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Hatayspor ile 27 maçta görev alan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol atıp, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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