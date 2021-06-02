Sultanlar tam gaz

İTALYA'NIN Rimini şehrinde devam eden Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, beşinci maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-20, 25-20, 25-22 sona erdi. Almanya galibiyeti ile namağlup ünvanını koruyan ve puanını 13'e çıkaran ay-yıldızlı ekibimizde; Ebrar 21, Eda 11, Hande 9, Meliha 5, Naz 3, Kübra 2 ve Cansu 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında bugün TSİ 17.00'de Çin ile karşılaşacak. İtalya'da düzenlenen Milletler Ligi'ne son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan'ı 3-2 yenerek başlayan ay-yıldızlı ekip, sonrasında ev sahibi İtalya'yı 3-0'la geçti, Polonya'yı 3-1 mağlup etti, Kanada engelini de 3-2'lik sonuçla aştı. Filenin Sultanları, Almanya zaferiyle 5'te 5 yaptı.

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