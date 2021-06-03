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Haberler Spor Başkan Erdoğan talimatı verdi! Alpay Özalan hazırladı: Borç batağındaki kulüplere düzenleme

Başkan Erdoğan talimatı verdi! hazırladı: Borç batağındaki kulüplere düzenleme

'deki kulüplerin borç batağından çıkabilmesi için Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yeni düzenleme geliyor. AK Parti İzmir Milletvekili ’ın ile görüşerek hazırlıklarını yaptığı yasa teklifinde özellikle menajerlere verilen yüksek ücretlere sınırlama getirilmesi planlanıyor.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Alpay Özalan hazırladı: Borç batağındaki kulüplere düzenleme

03.06.2021, 11:14 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021, 11:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, futbol kulüplerinin özellikle içinde bulundukları borç batağından kurtulmaları için hazırlanan yasa teklifinin çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Yasanın yeni sezona yetişmesi ve kademeli bir geçiş sağlanması planlanıyor.

ÖRNEK OLARAK GÖSTERİRİZ
Teklifin hazırlıklarını yapan eski milli futbolcu, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, FIFA ile dirsek temasında olduklarını belirterek, "FIFA, özellikle menajerlik bölümünü çok beğendi ve 'siz düzenleme yaparsanız bütün ülkelere bunu örnek olarak gösteririz' dedi" bilgisini paylaştı.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR ŞÖYLE:

1- Menajerler bir yıl eğitim alacak, yabancı dil bilecek.

2- Menajer, futbolcu ve takımlar ile ayrı ayrı sözleşmeler yapıp uçuk ücretler alamayacak. Sadece tek sözleşme yapılacak, alınacak komisyon %2-3'ler düzeyinde olacak. İki sözleşme yaptığı belirlenmesi halinde futbolcunun bir yıl oynamasına izin verilmeyecek. Şu anda menajerler TFF sınırları içinde %15-20 komisyon alıyor. Ayrıca takımlar ile yapılan sözleşmeler kapsamında yüzde 30'lara varan komisyonlar aldıkları belirtiliyor.



3- Menajerler tarafından yapılan sözleşmeler anında dijital ortamda Hazine ve Maliye, İçişleri ile Spor Bakanlıklarının ekranlarına da düşecek. Sabah'ta yer alan habere göre, böylece şeffaf bir şekilde takip ve vergilendirme de mümkün olacak.

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