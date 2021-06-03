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Basketbolda büyük heyecan

’nde ile F.Bahçe, Play-Off final serisinin ilk maçına çıkacak

Basketbolda büyük heyecan

3.6.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği Play-Off final serisinde ilk maç bugün oynanacak. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Süper Lig'de normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, Play-Off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi. Fenerbahçe Beko ise Play-Off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, ikinci karşılaşma 5 Haziran Cumartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
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