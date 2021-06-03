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Rakip Moldova

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde ’da TSİ 20.00’de Moldova ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Rakip Moldova

3.6.2021

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık maçında bugün Almanya'da Moldova ile karşı karşıya gelecek.
Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Milliler, Moldova mücadelesiyle 2021 yılındaki altıncı maçına çıkacak. Bu yıl oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan milliler, 2 de beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

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